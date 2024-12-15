لا يليق على الأهلي.. انتقادات حادة لـ كهربا بعد إهداره ركلة الجزاء أمام باتشوكا

انتقد الإعلامي كريم رمزي، أداء محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي في مباراة باتشوكا المكسيكي، ومستواه في الفترة الأخيرة.

رمزي يهاجم كهربا: بيأذي نفسه ومينفعش يبقى مهاجم الأهلي

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: كهربا لم يُقدم أمس أي شيء، وليس أمس فقط بل كل المباريات خلال الفترات الأخيرة، وكهربا مش مركز في الكرة بسبب نفسه ولم يُقدم أحد على إيذائه لكنه يحاول طوال الوقت أن يضر نفسه.

وأضاف رمزي: كولر حين أراد تغيير وسام أبو علي لم يجد أمامه أي مهاجم غير كهربا، والكل في المدرجات تفاجئ واستاء حين نزوله، وفقد كهربا ثقة جمهور الأهلي تماما، وهل يساعد نفسه بعيدا عن إهدار ركلة الترجيح؟.

وتابع كريم رمزي: لم يسدد كهربا ركلة الترجيح دون إذن ولا يوجد مثل هذا في الأهلي، وذهب إلى كولر قبل الركلات وطلب منه التسديد والمدرب حين شعر بحماسه وتركيزه وضعه في الرقم 4 بقائمة المسددين.

وواصل رمزي: كهربا لا يُمكن أن يشيل الليلة كاملة لكنه جزء منها، لكن هل كهربا على مدار سنواته مع الأهلي أشعرنا بتأثيره مع الفريق باستثناء الموسم قبل الماضي، حين لعب في إفريقيا وأحرز عددا من الأهداف.

وأكمل كريم رمزي: كهربا في أفضل مستوياته في الموسم قبل الماضي، لم يقترب من نصف مستوى أو أرقام وسام أبو علي في أول موسم له مع الأهلي، وهو بعيدا من أن يكون مهاجم الأهلي.

واختتم كريم رمزي، أن كهربا أهدر فرصة تنهي المباراة في وقت صعب، وبيرسي تاو مررها له بشكل رائع، وهذا هو الفارق، وبيرسي تاو رغم غضبه أثر بشكل كبير، وحين تقارنه بكهربا الذي يعيش حالة مشابهة تجد أن كهربا قدم لا شيء.

