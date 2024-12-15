"مرزوق" نستعد لإعلان الدقهلية بلا مقالب عشوائية خلال أيام..ويثمن جهود القيادة السياسية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنه خلال الأيام المقبلة سيعلن أن الدقهلية خالية من المقالب العشوائية،وأوضح أنه قد بدأت أعمال الرفع والتخلص الآمن من المقالب العشوائية التاريخية بإجمالي كميات 202 ألف طن من أربعة مواقع رئيسية تشمل، مدينة بني عبيد بجوار المقابر، ومقلب قرية منية سمنود مركز أجا،وقريتي كوم النور وميت يعيش بمركز ميت غمر.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم رفع نحو 34 ألف طن من المقالب المشار إليها حتى الآن ويجري العمل اليوم في المقالب العشوائية للانتهاء خلال أيام معدودة ليصل عدد المقالب التاريخية التي تم رفعها على مستوى محافظة الدقهلية 12 مقلب تاريخي بكميات بلغت 2 مليون و200 ألف طن.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتم نقل تلك التراكمات التاريخيه بإشراف من وزارة التنمية المحلية وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع ويتم نقلها إلى أماكن التخلص الآمن بالمدافن المخصصة بقلابشو مركز بلقاس،ووجه رؤساء الوحدات المحلية لمراكز،بني عبيد وميت غمر وأجا ببحث سبل استغلال الأراضى الناتجة عن إخلاء تلك المقالب التاريخية والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الإنجازات تجري بفضل دعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمشروعات المحافظة وبما يخدم مصالح أبنائها في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة،وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وثمن محافظ الدقهلية جهود الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ودعمها المستمر لمشروعات المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية.

يشرف علي اعمال النقل والتخلص الأمن لجنه برئاسة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، ويتابع تنفيذها الاستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة،والأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة، وبإشراف مباشر من هاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد،ويعاونه السيد علي حامد نائب رئيس المركز ومسئولي المخلفات الصلبة.