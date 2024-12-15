إعلامي يحمل إدارة الأهلي مسؤولية خسارة السوبر الإفريقي وكأس التحدي

الفجر الرياضي
محمود الخطيب ومحمد
محمود الخطيب ومحمد رمضان

قال الإعلامي كريم رمزي، إن إدارة النادي الأهلي أخطأت بعدم ضم صفقات مميزة في الصيف الماضي، ومسئولة بشكل مباشر عن خسارة هذه البطولة أمام باتشوكا وخسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

مسؤولية إدارة الأهلي عن خسارة السوبر وكأس التحدي

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن كولر لم يُقصر في مباراة أمس، وبعض اللاعبين فقط من قصروا في اللقاء، ومنذ الخسارة وهناك هجوم شرس على إدارة الأهلي وخاصة محمود الخطيب.

وتابع كريم رمزي: البعض يُطالب برحيل كولر ورحيل اللاعبين والدفع بالناشئين، وكيف ذلك وهذا هو الأهلي الذي يفوز بدوري أبطال إفريقيا كل عام، وتواجد في كأس القارات وسيخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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وأردف رمزي: حزنت بشكل كبير خلال وجودي في المدرجات، أكبر من حزن أي مشجع لخسارة فريقه أو لطموحه في مواجهة ريال مدريد، وذلك بعد رؤيتي الجماهير المتوافدة من مختلف البلدان.

واختتم كريم رمزي: البعض جاء من السعودية والكويت والإمارات والمغرب ومن أستراليا وفرنسا بجانب المسافرين من القاهرة والمتواجدين في قطر، والكل من كل مكان في العالم جاء ولديه أحلام وطموحات مع الأهلي.

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