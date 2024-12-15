الكشف على 445 حالة في قافلة طبية لجامعة بنها بقرية كفر الشيخ إبراهيم

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بالمعهد الأزهرى الابتدائي بقرية كفر الشيخ إبراهيم بمركز بنها، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وبالتعاون مع الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي إجمالي 445 حالة، وعمل 11 نظارة طبية بالإضافة إلى تحويل عدد 11 حالة من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

القافلة الطبية

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