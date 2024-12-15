وزير السياحة: الرياض تتجه لتصبح مركزًا عالميًا لقطاع المعارض والمؤتمرات

السعودية
بوابة الفجر

أكد وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، أن رؤية المملكة 2030 كشفت قطاعات جديدة منها السياحة والثقافة والرياضة والترفيه التي لها تأثيرها الكبير على قطاع المعارض والمؤتمرات، مشيرًا إلى دور الاستثمارات الإستراتيجية، ونمو السياحة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للقطاع، ودفع عجلة الابتكار، ورسم مستقبل صناعة الفعاليات.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات في العالم من 73 دولة.
وبين، أن دور الفعاليات الرائدة في بناء مستقبل الوطن، وأن الرياض تتجه لتصبح مركزًا عالميًا لقطاع المعارض والمؤتمرات مع مشاريع تشمل مطارات وفنادق ومنتجعات جديدة وبنية تحتية متطورة لدعم هذه الرؤية.
ولفت النظر، إلى أن السياحة تسهم بدور محوري في دعم الاقتصاد السعودي، بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ما يعززها كوجهة عالمية

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