قسم الأدوية بصيدلة جامعة حلوان ينظم نشاط محاكاة مركز المعلومات الدوائية

نظم قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان نشاطًا طلابيًا تحت مسمى "يوم محاكاة مركز المعلومات الدوائية" Drug Information Centre Simulation Day، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم صالح عميد كلية الصيدلة.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم صالح أن الكلية تدعم أنشطة الطلاب في إطار استثمار المعرفة لخدمة المجتمع ودعم رفع أداء الطلاب لتحضيرهم لسوق العمل.

وصمم طلاب الفرقة الخامسة ببرنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي Pharm D مطبوعات ومجسمات ولوحات إرشادية ومحاكاة وشرح خدمات مركز معلومات الأدوية بجامعة حلوان، وقد قدموا معلومات علمية عن أمراض قلبية وعصبية وسرطانية وكيفية علاجها وآثارها الجانبية.

وقد تم تنظيم هذا النشاط تحت إشراف الدكتور محمد محروس عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر عبد المحسن علي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة نوفل إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم، والدكتور أبو بكر محمد عبد الحميد.