"شيكابالا" وعبد الشافي يدعمان الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي ثنائي فريق الزمالك على مؤازرة الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتواجد "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي داخل غرفة ملابس الفريق قبل انطلاق المباراة بفترة طويلة، لدعم ومؤازرة الفريق في مواجهة المصري المرتقبة في الكونفدرالية.



ويغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن اللقاء للإيقاف في حين يغيب محمد عبد الشافي لعدم الجاهزية بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.



ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

