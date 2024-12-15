إنشاء منتجع في الأحساء يجمع ما بين الطبيعة والتراث الثقافي

السعودية
بوابة الفجر

 

أعلنت شركة دان، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في مجال السياحة الريفية والسياحة البيئية والسياحة الترفيهية إنشاء أولى الوجهات لها في محافظة الأحساء.
ويشكل المشروع محطة لتعزيز تطور قطاع السياحة وجودة خدمات الضيافة في المملكة، من خلال إنشاء منتجعات تجمع بين الالتزام بمعايير الاستدامة والابتكار والضيافة، إلى جانب ترسيخ مكانة الأحساء كوجهة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "دان" سعد بن عبدالعزيز الكرود أن المنتج سيسهم في تطوير قطاع السياحة عبر الاستفادة من إمكانات الطبيعة الساحرة، والتعريف بالتنوع الطبيعي الغني في المملكة، من خلال السياحة الريفية والترفيهية والبيئية.
وسيلقي المشروع الضوء على الجمال الطبيعي والتراث الثقافي والزراعي الغني الذي تشتهر به الأحساء، من خلال ثلاث تجارب مميزة تناسب مختلف الاحتياجات

ادارة شركة الاستثمارات الاستثمارات العامة الجمال الطبيعي السياحة البيئية المحلية والعالمية تطوير قطاع السياحة

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الزمالك والمصري اليوم في كأس الكونفدرالية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز