"تضامن الفيوم" تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام"

أطلقت جمعية الأورمان حملة "ستر ودفا وإطعام"، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بهدف توزيع الآلاف من سلال الإطعام على الأسر البسيطة والأولى بالرعاية بمختلف قرى ونجوع مراكز محافظة الفيوم، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم ومساعدتهم على مجابهة فصل الشتاء.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا وحيويًا في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي لتيسير الأمور عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع سلة "إطعام الدفا" هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة يجري من خلال مكتب الأورمان في محافظة الفيوم برعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد مدير جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أن سلة "إطعام الدفا" يبلغ وزنها 11 كيلو جرامًا وتضم: 2 كيلو أرز، 2 كيلو مكرونة، 2 كيلو سكر، كيلو فول، كيلو عدس، كيلو لوبيا، علبة سمنة تزن 1.45 كيلو، علبة صلصة 300 جرام، وباكو شاي ربع كيلو. ويمكن للمتبرعين المشاركة في توفير سلة الإطعام بـ 545 جنيهًا، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا. وأوضح أن هذه المحتويات تناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها، لتتمكن جميع الفئات من المساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت العديد من المشروعات الخيرية، بما في ذلك تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، مساعدة مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة. كما تم توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين، مثل شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي.