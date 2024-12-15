الزمالك × المصري بث مباشر بدون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × المصري بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

.. تنتظر جماهير الكرة المصرية والعربية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. يتنافس الفريقان على ملعب "برج العرب"، في مواجهة قوية ومرتقبة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل للدور المقبل. ويدخل الزمالك المباراة وهو بطل النسخة الأخيرة من البطولة، بينما يطمح المصري لمواصلة نتائجه الإيجابية وتكريس العقدة التي فرضها على الأبيض في المواجهات الأخيرة بينهما.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمالك والمصري من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في كأس الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تُقام مباراة الزمالك والمصري مساء الأحد، الموافق 15 ديسمبر 2024، على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. يُنتظر أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتنافس بين الفريقين، في ظل سعيهما لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة بين الزمالك والمصري عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 6"، ويعلق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي علي محمد علي، الذي يُنتظر أن يُضيف بصوته الحماسي مزيدًا من الإثارة للمباراة المنتظرة.

أداء الفريقين في البطولة

بدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بفوز مهم على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد، ثم تعادل في مباراته الثانية أمام إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، مما جعله يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط. على الجانب الآخر، انتصر المصري في مباراته الأولى أمام إنيمبا بهدفين دون رد، وتعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن الزمالك.

تأثير رحيل المدير الفني للزمالك

يعاني الزمالك من تخبط مفاجئ بعد اتخاذ المدير الفني للفريق قرارًا بالرحيل. سيتولى أحمد مجدي قيادة الفريق في مباراته أمام المصري، وهي مهمة ليست بالسهلة نظرًا لأهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز لتعزيز موقف الفريق في المجموعة.

تاريخ مواجهات الفريقين

يتواجه الزمالك والمصري في مباراة قوية تأتي في سياق منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويملك كلا الفريقين تاريخًا طويلًا من المواجهات القوية التي غالبًا ما تكون حافلة بالإثارة والندية. وفي آخر خمس مباريات بين الفريقين، لم يتمكن الزمالك من الفوز على المصري، حيث تعادل في لقاء واحد وخسر أربعة مواجهات.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري

ويأى تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى البورسعيدى، على النحو التالي..