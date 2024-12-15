وزير الأوقاف لطلاب جامعة الفيوم: التفوا حول الشريعة وابتعدوا عن التطرف

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الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في ضيافة جامعة الفيوم

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في رحاب جامعة الفيوم، في إطار تنظيم الجامعة لندوة بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة في ضوء وسطية الإسلام ودور الإعلام في تنمية القيم".

حضر الندوة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والأستاذ محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، والشيخ محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود حسانين، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي الأوقاف، والأزهر الشريف، وممثلي الكنيسة، والإعلاميين والطلاب، وذلك يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024 بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

في مستهل كلمته، أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن الإسلام دين وسطي يتميز بالأخلاقيات الحميدة ويدعو إلى التسامح والرحمة. كما أشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تساهم بشكل كبير في نشر الشائعات والأخبار المغلوطة، ولذلك يجب توخي الحذر من تصديق أي أخبار مقروءة أو مسموعة أو مرئية إلا بعد التأكد من صحتها من خلال المصادر الرسمية الموثوقة.

وأوضح أيضًا أن أجهزة التليفون المحمول تعد سلاحًا ذا حدين، ويجب استخدامها بطريقة صحيحة ونافعة وعدم الانسياق خلف الأفكار الضارة.

أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته البالغة بتواجده في صرح علمي كبير وعريق مثل جامعة الفيوم، مشيدًا بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال من أبناء محافظة الفيوم. وأكد ضرورة الالتفاف حول مقاصد الشريعة الإسلامية والابتعاد عن أي اتجاهات متطرفة تدعي الإسلام. كما ناشد الطلاب بضرورة تحصين أنفسهم من أي مغريات قد تقودهم إلى البعد عن دينهم، وذلك من خلال التقرب إلى الله، والحفاظ على الصلاة، والحرص على تلاوة القرآن الكريم، وتطبيق السنة في حياتهم العملية.

كما قدم الأزهري عددًا من النصائح للطلاب، أبرزها معرفة الفرق بين الظلمات والنور، وإثراء العلم والمعرفة، وتطوير الذات وتنمية القدرات والمواهب، والتحلي بالصبر والطموح، والسعي باجتهاد لتحقيق الأهداف المنشودة.

وفي ختام الندوة، قام الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، بتكريم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإهدائه درع الجامعة.

 

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الفيوم جامعة الفيوم الدكتور أسامة الأزهري وزي الاوقاف ندوة تصحيح المفاهيم
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