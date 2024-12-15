800 فردية تتنافس على لقب بيرق الموحد لفئة المجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

السعودية
بوابة الفجر

 

شهد الشوط قبل الأخير لمسابقة بيرق الموحد فئة المجاهيم، اليوم، تنافسًا محتدمًا بين 800 فردية زج بها 10 مشاركين، تأهلت منها 400 فردية تمثل خمس منقيات لمرحلة تحكيم الخوارزميات النهائية، حيث تواصل المنافسة لانتزاع اللقب، وسط أجواء حماسية.
وتتميز مرحلة التحكيم النهائي بمقابلات مباشرة بين الفرديات وفق الترتيب التسلسلي الذي يحدده المالك، إذ يتم تقييم كل فردية بناءً على مجموعة من المعايير الدقيقة.
وتشمل هذه المرحلة حساب "درجة النسق"، التي أضيفت لأول مرة في هذه النسخة من المهرجان، وتعتمد على تقارب مكامن الجمال بين جميع فرديات المنقية المشاركة، وسيكون الفائز باللقب المالك الذي تحقق فردياته أعلى تقييم إجمالي يجمع بين درجات النسق، ونتائج المقابلات المباشرة.
كما يشهد غدًا إسدال الستار على منافسات المجاهيم بشوط نخبة النخبة.
ويُعد شوط بيرق الموحد لفئة المجاهيم من أبرز الأشواط، لما يتطلبه من دقة واحترافية في اختيار الفرديات التي تمثل المنقية.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته التاسعة، يواصل ترسيخ مكانته كأكبر تجمع ثقافي وتراثي يعكس هوية المملكة وارتباطها العميق بالإبل

إرتباط الخوارزميات الملك عبدالعزيز عبدالعزيز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز