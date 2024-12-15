رئيس جامعة أسيوط: تسليم الطلاب ذوي الهمم أدوات تكنولوجية خاصة بضعاف السمع

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، مساء اليوم الأحد، أن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة يقدم خدمات ملموسة لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها. وأوضح أن جامعة أسيوط تمد يد العون لطلابها من ذوي الهمم، وتسهم في تنمية قدراتهم، كما تحرص على تطوير الخدمات المقدمة لهم لتلبية احتياجاتهم وتمكينهم من مواجهة التحديات العاطفية، والسلوكية، والإدراكية. وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم بشكل لم تشهده مصر من قبل، بوصفهم جزءًا أصيلًا من هذا الوطن.

وفي هذا الإطار، تسلمت جامعة أسيوط مساء اليوم الأحد مجموعة من الأدوات التكنولوجية الخاصة بضعاف السمع، المقدمة من هيئة الأمديست، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة والهيئة لدعم طلاب مركز ذوي الإعاقة، وتزويده بالأجهزة اللازمة. جاء ذلك تحت إشراف وحضور الدكتورة أمنية إبراهيم، مدير المركز، والمهندسة لمياء عبد الحليم، مسئول تكنولوجيا المعلومات بالمركز، والدكتور جمال الصاوي، المدير الإداري للمركز، وبحضور الفريق المختص بتركيب الأجهزة بالمركز.

وأوضحت الدكتورة أمنية إبراهيم أن الأجهزة التكنولوجية التي تم تسلمها تشمل نحو 26 جهازًا، من بينها أجهزة تُستخدم في التواصل بين المتحدث وطالب واحد، وعدد 4 أجهزة تُستخدم في التواصل بين المتحدث ومجموعة من الطلاب. كما تشمل 13 ماوسًا مساعدًا للطلاب ذوي الإعاقة الحركية، وعدد 2 جهازًا لتحويل النص إلى كلام، وعدد 5 أجهزة تسجيل، فضلًا عن 7 برامج سوفت وير مخصصة لفئة الصم. وأشارت إلى أن نحو 70 طالبًا من طلاب المركز سيستفيدون من مميزات هذه الأجهزة. كما لفتت إلى عقد تدريب للعاملين بالمركز لشرح كيفية التعامل مع الأجهزة المُستلمة.