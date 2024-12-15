رئيس جامعة أسيوط: تسليم الطلاب ذوي الهمم أدوات تكنولوجية خاصة بضعاف السمع

محافظات
جانب من التسليم
جانب من التسليم

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، مساء اليوم الأحد، أن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة يقدم خدمات ملموسة لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها. وأوضح أن جامعة أسيوط تمد يد العون لطلابها من ذوي الهمم، وتسهم في تنمية قدراتهم، كما تحرص على تطوير الخدمات المقدمة لهم لتلبية احتياجاتهم وتمكينهم من مواجهة التحديات العاطفية، والسلوكية، والإدراكية. وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم بشكل لم تشهده مصر من قبل، بوصفهم جزءًا أصيلًا من هذا الوطن.

وفي هذا الإطار، تسلمت جامعة أسيوط مساء اليوم الأحد مجموعة من الأدوات التكنولوجية الخاصة بضعاف السمع، المقدمة من هيئة الأمديست، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة والهيئة لدعم طلاب مركز ذوي الإعاقة، وتزويده بالأجهزة اللازمة. جاء ذلك تحت إشراف وحضور الدكتورة أمنية إبراهيم، مدير المركز، والمهندسة لمياء عبد الحليم، مسئول تكنولوجيا المعلومات بالمركز، والدكتور جمال الصاوي، المدير الإداري للمركز، وبحضور الفريق المختص بتركيب الأجهزة بالمركز.

وأوضحت الدكتورة أمنية إبراهيم أن الأجهزة التكنولوجية التي تم تسلمها تشمل نحو 26 جهازًا، من بينها أجهزة تُستخدم في التواصل بين المتحدث وطالب واحد، وعدد 4 أجهزة تُستخدم في التواصل بين المتحدث ومجموعة من الطلاب. كما تشمل 13 ماوسًا مساعدًا للطلاب ذوي الإعاقة الحركية، وعدد 2 جهازًا لتحويل النص إلى كلام، وعدد 5 أجهزة تسجيل، فضلًا عن 7 برامج سوفت وير مخصصة لفئة الصم. وأشارت إلى أن نحو 70 طالبًا من طلاب المركز سيستفيدون من مميزات هذه الأجهزة. كما لفتت إلى عقد تدريب للعاملين بالمركز لشرح كيفية التعامل مع الأجهزة المُستلمة.

اسيوط الخاص الخدمات الدكتور أحمد المنشاوي السي الص الصاوي الصم الطل السيا السياس السياسي السياسية الطلاب الطلاب ذوي الاعاقة الدكتورة العون ألف الفر

مواد متعلقة

تفاصيل زيارة طلاب جامعة أسيوط لقاعدة سفاجا البحرية بالبحر الأحمر

التلوث بالمواد البلاستيكية وتأثيره على البيئات المائية في ندوة لعلوم أزهر أسيوط

مياه أسيوط تعلن عن تشغيل محطة رفع صرف صحي ديروط 2

محافظ أسيوط يؤكد على استمرار حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات

كلية اللغة العربية بأزهر أسيوط تحتفل باليوم باليوم العالمي

محافظ أسيوط: رصف بعض الشوارع بمنطقة السادات بحي غرب

ضبط مخزن أدوية غير مرخص بداخله كميات من الأدوية غير مصرح بتداولها فى أسيوط

محافظ أسيوط: وفد من الجايكا اليابانية يزور المحافظة لمتابعة مشروع تحسين الزراعة

Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز