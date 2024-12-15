«مشوار الالف الذهبية يبدأ بخطة».. مبادرة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة الإنجابية بالمجان في الجيزة

أخبار مصر
قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطة»، اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في أحياء ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأشار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جميع المواطنين، بما يعزز صحة الأم والطفل ويرفع وعي المجتمع بضرورة تنظيم الأسرة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الحملة بدأت اليوم الأحد 15 ديسمبر، وستستمر حتى الخميس 19 ديسمبر، وتشمل الإدارات الصحية بالصف، وشمال العياط، وشرق القناطر، وجنوب الجيزة، والعجوزة، والحوامدية، والشيخ زايد، والبدرشين، وأبو النمرس، وبولاق الدكرور، والهرم، والوراق.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة ستقدم خدمات الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والسونار بالمجان، بالإضافة إلى خدمات المشورة والتثقيف الصحي. مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الحملة ستكون في الفترة من الأحد 22 ديسمبر الجاري حتى الخميس 26 ديسمبر.

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