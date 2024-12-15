مدير الرقابة التموينية بالإسماعيلية يضبط سيارة محملة بـ 3 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

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مدير الرقابة التموينية
مدير الرقابة التموينية والمضبوطات

أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة؛ للحفاظ على أرواح المواطنين وضبط الأسعار وتوفير كافة السلع للمواطنين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

حيث تمكن المحاسب عبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية بالإسماعيلية بضبط سيارة محملة بما يقرب من 3 أطنان دقيق بلدي مدعم، قادمة من محافظة الشرقية، قبل بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار مدير الرقابة التموينية، أنه تم مطاردة لصوص الدعم، حتى تمكنَّا من القبض عليهم، والتحفظ على السيارة والدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، المحال التجارية، المخازن، والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، ومراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والحفاظ على حق المواطنين في الدعم الذي تقدمه الدولة.

مدير الرقابة التموينية أحداث محافظة الإسماعيلية ضبط دقيق بلدي مدعم

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