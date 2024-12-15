محافظ الإسماعيلية يتابع زيارة مديريات العمل والصحة والتموين لمدرسة النور للمكفوفين

أكد اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم. وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للكفيف، قام وفد مشترك من مديريات العمل، التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية، بزيارة مدرسة النور للمكفوفين؛ لتقديم رسالة أمل وتقدير لهذه الفئة الغالية من المجتمع الإسماعيلي.

توجه فريق برئاسة الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى مدرسة النور للمكفوفين، حيث ضم الفريق خدمات الطب الوقائي والتي شملت التطعيمات، صحة البيئة، المتوطنة والأغذية، فريق الرعاية الأساسية، فريق المبادرات الصحية، وفريق الإعلام والتواصل المجتمعي.

التقت الدكتورة ريم مصطفى مع مدير ومشرفي المدرسة لمعرفة احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب في الجانب الصحي والوقائي للطلاب. وقام فريق الرعاية الأساسية بإجراء فحص طبي للطلاب، والتوعية بتجنب الأنفلونزا الموسمية والتعامل الصحيح في حالة الإصابة. كما تبين احتياج أحد الطلاب للإحالة لمزيد من الفحص والرعاية، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع إدارة الصيدلة وصرف الأدوية المطلوبة.

اطمئن الفريق على حصول الطلبة على التطعيمات وفق سنواتهم الدراسية وتسجيلهم في منظومة التأمين الصحي الشامل. وتم متابعة مطبخ المدرسة وإبداء بعض الملاحظات والعمل على تلافيها، كما تم أخذ عينات من مياه الشرب. كما قام فريق المتوطنة بمكافحة الذباب بجميع أسوار وأشجار وطرق المدرسة، ومكافحة الحشرات الزاحفة في الحمامات والغرف وغرف الإعاشة، ومكافحة القوارض بالمدرسة.

كما قام فريق المبادرات بإجراء فحص مبادرة "100 مليون صحة" للمدرسين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى قيام فريق الإعلام والتواصل المجتمعي بتنظيم عدة ندوات للطلبة تناولت التغذية السليمة والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى ندوة عن التوعية بالفحص الذاتي والاكتشاف المبكر لأورام الثدي للمدرسين وأولياء الأمور.

وأبدى فريق مديرية الصحة ترحيبه بأي فعاليات يتم مشاركة فرق المديرية بها، واستمرار التعاون المشترك لرعاية ومساندة أصحاب الهمم في سبيل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب من خلال المدرسة.

فيما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بقيادة شيماء عمر، مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتوزيع 40 شنطة من السلع الأساسية على الطلاب الأكثر احتياجًا، في بادرة طيبة تعكس اهتمام الدولة بظروفهم المعيشية والمساهمة في تحسينها.

وفي إطار التعاون بين مديرية العمل والمدرسة، قام حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، بالتخطيط لعقد دورات تدريبية في مجالي اللغة الإنجليزية وتعلم الحاسوب، للمساهمة في تمكين الطلاب من اكتساب مهارات جديدة تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وتحقيق الاستقلال المادي والاجتماعي.

وأكد اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن هذه الزيارة المشتركة بين المؤسسات الحكومية ومدرسة النور تعد نموذجًا يحتذى به للتعاون بين كافة المديريات الخدمية بالإسماعيلية، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق مصلحة المجتمع.

من جانبهم، أوضح مديري المديريات أن هذه الزيارة هي رسالة واضحة إلى المجتمع بأكمله بأن الأشخاص من ذوي الهمم هم جزء لا يتجزأ منه، وأنهم يستحقون كل الدعم والرعاية، كما أنها دعوة للجميع للمشاركة في دعم هذه الفئة وتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم.