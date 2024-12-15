السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسادة المحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، فضلًا عن استعراض الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية في حماية حدود الدولة المصرية وجبهتها الداخلية ضد مختلف التهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، مشددًا على أن الدولة المصرية تتابع عن كثب الأوضاع الإقليمية والدولية استنادًا لثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال اللازمين في التعامل مع الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، والعمل على إنهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المخاطر المتصاعدة بالانزلاق إلى بؤر جديدة للصراع تهدد استقرار دول المنطقة بأسرها.

كما شدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الوطن إيمانًا منهما بالمهام المقدسة الموكلة إليهما لحماية مصر وشعبها العظيم مهما كلفهما ذلك من تضحيات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن  الرئيس أكد على أن الظروف الحالية برهنت على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة، مشيرًا سيادته إلى استمرار جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر سعيًا نحو تحقيق مستقبل يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعب المصري.

الاتجاهات الاستراتيجية الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية الإدارية الجديدة الأعلى للقوات المسلحة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الإدارية الجديد العاصمة الادارية الجديدة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

مواد متعلقة

وزير الدولة للإنتاج الحربى يترأس الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة للوزارة

جهاز الرياضة للقوات المسلحة يستقبل وفد عسكرى أردنى

كريم وزيري يكتب.. سلام سلاح

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

وزيرا "الإنتاج الحربى" و"الأوقاف" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

خبير عالمي في اضطرابات كهرباء المخ والصرع بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يحصل على شهادات الإعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز