جامعة الفيوم تستضيف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في رحاب الجامعة ضمن فعاليات ندوة بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة في ضوء وسطية الإسلام ودور الإعلام في تنمية القيم".

حضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والأستاذ محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، والشيخ محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والإعلاميين والطلاب.

كلمة رئيس الجامعة

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاته الندوة بالإشادة بوسطية الإسلام التي تدعو إلى الأخلاق الحميدة والتسامح والرحمة. كما حذر من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات، مشددا على ضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة. وأوضح أن الهواتف المحمولة تمثل سلاحا ذا حدين، داعيا إلى استخدامها بشكل إيجابي يخدم المجتمع.

رسالة وزير الأوقاف

أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته بزيارة جامعة الفيوم، مشيدا بحفاوة الاستقبال، ومؤكدًا أهمية التمسك بمقاصد الشريعة الإسلامية والابتعاد عن الأفكار المتطرفة التي تتنافى مع روح الإسلام. ودعا الطلاب إلى تحصين أنفسهم من التحديات المعاصرة من خلال التقرب إلى الله، والمواظبة على الصلاة، وقراءة القرآن الكريم، وتطبيق السنة النبوية في حياتهم.

كما وجه الوزير نصائح للطلاب بضرورة التفريق بين الظلمات والنور، وإثراء المعرفة، والعمل على تطوير الذات، مع التحلي بالصبر والطموح لتحقيق الأهداف المنشودة.

ختام الندوة

اختتمت الندوة بتكريم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري من قبل رئيس الجامعة، حيث أهداه درع جامعة الفيوم تقديرا لمشاركته في هذا الحدث الهام.