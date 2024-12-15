وكيل تعليم الفيوم لمديري الإدارات التعليمية: مندوب أسئلة لكل لجنة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الاحد، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية، ومديري الشئون المالية والإدارية بالإدارات التعليمية.

 

بحضور، الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والأستاذ محمد فتحي، مدير عام التعليم العام، والأستاذ محمد نادى، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، والأستاذ عاطف الروبي، مدير الامتحانات بالمديرية، ومسئول العلاقات العامة بالمديرية.

 

أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمدارس فى الصباح الباكر، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، مشيرا إلى المتابعة اليومية المفاجئة واليومية لمدير تعليم الفيوم لجميع المدارس على مستوى محافظة الفيوم.

 

كما أشار وكيل الوزارة، إلى أن لجنة المتابعة الشاملة على مستوى المديرية، مستمرة فى عملها لمتابعة جميع المدارس على مستوى المحافظة، ورصد السلبيات وإزالتها فورًا بالمدارس.

 

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024م، سواء امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، حيث أكد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق الموانع فى الامتحانات سواء امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية، كما نبه وكيل الوزارة على ضرورة التأكيد على عدم الغش بكافة أشكاله وصورة، وكذلك عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين التليفون المحمول أثناء الامتحانات.

 

وأشار مدير تعليم الفيوم، إلى ضرورة المراجعة المالية لكشوف العاملين من معلمي الحصة بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وتجهيز مستحقاتهم المالية أولًا بأول.

 

كما أكد دكتور خالد قبيصي، إلى ضرورة تكليف مندوب أسئلة لكل لجنة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم، على مستوى المحافظة، وإجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدمين للعمل مندوب لاستلام وتوزيع  الأسئلة بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيل تعليم الفيوم فى جولة ميدانية بالمدارس

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