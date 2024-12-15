كهرباء الإسماعيلية يهزم الداخلية وتعادل منتخب السويس بالمحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري المحترفين، عن فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على فريق الداخلية بقيادة أمير عزمي مجاهد بهدفين نظيفين.

سجل هدفي الكهرباء محمد شيكا في الدقيقة 31 وعبد الله مادونا في الدقيقة 41 من الشوط الأول.





- تعادل فريق ابو قير للاسمدة بقيادة محمد عطيه مع فريق المصريه للاتصالات بقيادة عمرو انور بهدف لمثله.

انتهى الشوط الأول بتقدم ابو قير بهدف دون رد سجله محمود علاء في الدقيقة 19.

وأهدر مصطفى عفروتو لاعب الاتصالات ركلة جزاء .

وتعادل محمد شاهين في الوقت الضائع من الشوط الثاني.



وقام الحكم بطرد محمود علاء صاحب هدف ابو قير للاسمده في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وتعادل فريق منتخب السويس ر بقيادة علاء منير مع فريق راية بقيادة اشرف توفيق سلبيًا.