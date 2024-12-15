صاحبة بيوتي سنتر.. صورة حصرية لانتصار من كواليس مسلسلها الجديد

الفجر الفني
انتصار
انتصار

 

حصل "الفجر الفني" على صورة جديدة للفنانة انتصار من كواليس تصوير أحدث أعمالها الدرامية المقرر عرضها في رمضان 2025.

وتجسد انتصار في المسلسل شخصية صاحبة بيوتي سنتر، وقد استعدت للدور من خلال قضاء أسبوعين في بيوتي سنتر بأحد مناطق الدقي.

وفي سياق آخر، أعلنت انتصار مؤخرًا انضمامها إلى أسرة مسلسل "قهوة المحطة"، والذي يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم بيومي فؤاد ورشدي الشامي وأحمد غزي، مما يزيد من التوقعات حول نجاح هذا العمل. ومن المتوقع أن يشهد المسلسل منافسة قوية في السباق الرمضاني المقبل.

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