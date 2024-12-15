فى اجتماع مهم لمجلس الإدارة.. المدن تناقش طلبات وزير الرياضة خلال 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قبل أيام من انتهاء العام الحالي.. ناقش مجلس ادارة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية كافة الأعمال الخاصة بالشركة من أجل العمل على الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي وفقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

المدن تناقش طلبات وزير الرياضة خلال 2025 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الشركة برئاسة عمر بلبع وفى حضور كافة أعضاء مجلس الادارة.

وشهد الاجتماع مناقشة ومراجعة كافة الأعمال تحت التنفيذ والتي أوصى مجلس الإدارة بضرورة الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي. 

وخلال الجلسة المهمة تم استعراض محددات خطة العمل للعام المالي 2025 في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي تحث على التوسع في مجال الخدمات والصيانة والتشغيل بنفس الكفاءة التي تنفذ بها الشركة أعمال رفع كفاءة مراكز الشباب الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية.

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من جانبه أشاد عمر بلبع رئيس مجلس ادارة شركة المدن بمجهودات الإدارة التنفيذية في سرعة الانتهاء من ملاعب الجامعة اليابانية التي تم تنفيذها بأعلى جودة ممكنة.

فيما استعرض محمد رائف الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة المنتدب كافة الإجراءات التي تقوم بها الإدارة التنفيذية للاستعداد لإقفال العام المالي الحالي من تشكيل لجان الجرد المختلفة مع التكليف بالبدء في إعداد القوائم المالية وكافة المصادقات مع العملاء وشركات المقاولات.

ووجه المجلس فى نهاية الاجتماع باعداد تقرير مفصل عن عام 2024 وعرض تفاصيل أكثر عن خطة عمل 2025 وذلك في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الشركة.

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