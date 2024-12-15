زراعة الفيوم: دورة تدريبة لـ 100 متدرب من أمناء المخازن للحفاظ على العهد

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جانب التدريب
جانب التدريب

عقدت إدارة التعاون بمركز الفيوم، بقيادة المهندس عصام الدوح مديرة إدارة التعاون، دورة تدريبية بمقر إدارة التعاون مركز الفيوم، لأكثر من 100 متدرب مابين أمين مخازن جديد اوقديم مع خالص الشكر  والتقدير للجنة متابعة الادارة
وهذه الدورة خاصة لأمناء المخازن.


حيث تناول التدريب الكثير من الموضوعات الخاصه بأعمال امناء المخازن بدايتها من معايير استلام المستلزمات الزراعية والمخصبات حتى امساك الدفاتر والدورة المستندية مرورا باتخاذ إجراءات الحماية والاحتياطات ضد السرقة والحريق والتلف وايضا تاريخ الصالحيه واذون الخصم والاضافه مع إبراز الجانب الدينى فى الحفاظ على العهده والأمانة هى أساس النجاح.
 

وذلك توجيهات ا الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة والدكتور أنورعسي، رئيس الإدارةالمركزية لشئون المديريات، والدكتور أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة، وتنفيذآ لتعليمات الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس حسين القرملاوى، مدير عام التعاون الزراعي.

 

 

 

 

 

 

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