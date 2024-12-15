مدارس مطروح تحتفل بالعيد القومي خلال طابور الصباح وعبر منصات الإذاعة المدرسية وخلال الحصة الأولى

احتفلت مدارس محافظة مطروح بالعيد القومي للمحافظة خلال طابور الصباح،وعبر منصات الإذاعة المدرسية وخلال الحصة الأولى، والذكري المائة وتسعة لموقعة وادي ماجد الخالدة.

ومن جهتها هنأت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم أبناء مطروح بالعيد القومي للمحافظة والذكري المائة وتسعة لموقعة وادي ماجد الخالدة مؤكدة أن إحتفال المدرسة بتلك المناسبة العطرة يأتي في إطار توعية الأجيال بمطروح بمعركة وادى ماجد وتضحيات وبطولات أبناء مطروح في مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي في 15 ديسمبر عام 1915.

وأضافت مدير المديرية أنه تم توجيه كافة مدارس المحافظة بالاحتفال بتلك المناسبة الوطنية المجيدة اليوم الأحد علي مدار الأسبوع لتبصير أبنائنا الطلاب بكافة المراحل التعليمية بتاريخ أبناء مطروح وتعريفهم بمدى التضحيات التى شارك فيها أبناء مطروح مشيرة ان تلك الملحمة الوطنية نستلهم منها الإصرار والعزيمة على المضى قدما في تحقيق مزيد من الانتصارات ليس العسكرية فقط ولكن أيضا التنموية على أرض مطروح بسواعد وعقول أبنائها.