يوسف عمر يجسد دور شكري سرحان في "شباب امرأة"

الفجر الفني
يوسف عمر
يوسف عمر



يجسد يوسف عمر دور البطولة أمام النجمة غادة عبد الرازق من خلال مسلسل شباب امرأة الذي ينافس في الموسم الرمضاني القادم (2025) وذلك بالتزامن مع ما يحققه يوسف من نجاح في أول بطولة سينمائية مطلقة له من خلال فيلم مين يصدق.


مسلسل شباب امرأة يتكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج أحمد حسن، الذي أكد للصحافة أن المسلسل مختلف تمامًا عن الفيلم الأصلي الذي أنتج عام 1956 بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر. وإلى جانب غادة عبد الرازق ويوسف عمر، يشارك في بطولة المسلسل سيد رجب، عبير صبري، محمود حافظ ومحمد محمود.


يأتي هذا بالتزامن مع ما يحققه يوسف عمر من نجاح في السينما في أول بطولة مطلقة له من خلال فيلم مين يصدق، وذلك بعد أن شارك الفيلم مؤخرًا في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

 ويشارك يوسف في بطولة الفيلم شريف منير، وجايدا منصور، وإخراج زينة عبد الباقي ومؤخرًا بدأ يوسف عمر تصوير دوره في مسلسل مملكة الحرير المقرر عرضه قريبًا على منصة Watch It، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد.


أحدث أعمال يوسف عمر السينمائية فيلم الحريفة الذي حقق إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه بشباك التذاكر المصرية، وسبقه فيلم أولاد حريم كريم الذي شارك يوسف في بطولته مع مصطفى قمر، داليا البحيري وبسمة.


ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها لـ يوسف فيلم فرقة الموت، من إخراج أحمد علاء الديب وتأليف صلاح الجهيني. وتدور أحداثه في إطار حركة تشويقي؛ حيث يتم اختيار ضابط ليقوم بتأليف فرقة للقضاء على سطوة ونفوذ خط الصعيد. ويشارك يوسف في بطولة الفيلم مع نخبة من النجوم، على رأسهم أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين وعصام عمر.

شباب امرأة أبرز أعمال غادة عبدالرازق يوسف عمر

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