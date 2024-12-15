10 تصريحات نارية لـ رئيس النواب بشأن العدوان الإسرائيلي على سوريا

الفجر السياسي
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، تناول فيها التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة السورية.


وترصد بوابة "الفجر" أبرز تصريحات رئيس النواب خلال الجلسة العامة كالآتي:

 

1- العلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمرا حيويا لمصر


2- الجميع يعلم موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة.

 

3- الحل للأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا بامتياز

 

4- الحفاظ على سوريا هو التزام واضح لا يقبل اللبس

 

5- التأخر في إطلاق عملية سياسية حقيقية كلف الشعب السوري الشقيق ثمنًا باهظًا.

 

6- ندين الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل.


7- نرفض بكل قوة محاولة أي طرف إقليمي أو دولي يسعى لفرض مناطق نفوذ على الأراضي السورية.


8- نرفض التدخلات الأجنبية في شؤونها واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق.


9- مصر تبنت موقفًا متوازنا تجاه الأزمة السورية وستظل صوت العقل والحكمة


10- مصر ستظل سندًا لكل جهد مخلص يسعى لإعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية

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