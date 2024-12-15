عمرو يوسف يودع الراحل نبيل الحلفاوي

عمرو يوسف يودع الراحل نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

نعى الفنان عمرو يوسف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية يوم الأحد عن عمر  يناهز الـ 77 عامًا، وقد جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، حيث كتب عمرو يوسف كلمات مؤثرة في وداع الحلفاوي، حيث وصفه بـ "القبطان" نظرًا لمكانته الكبيرة في عالم الفن وتاريخه الحافل بالأعمال المميزة، وأعرب عن حزنه الشديد لفقدان هذا الهرم الفني الذي أثرى السينما والتلفزيون والمسرح بأدوار لا تُنسى.

 

منشور الفنان عمرو يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك 

 

قام الفنان عمرو يوسف بنشر صورة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي  على "فيسبوك"، حيث علق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا قبطان، في الجنة ونعيمها بإذن الله"

منشور عمرو يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك 


وعبّر عمرو يوسف عن حزنه العميق لوفاة الحلفاوي، معتبرًا إياه قبطانًا في عالم الفن نظرًا لما قدمه من أعمال فنية استثنائية.


تدهور حالة الفنان نبيل الحلفاوي 

في سياق آخر تم الإعلان عن تدهور حالة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث تم وضعه في غرفة العناية المركزة، وكانت حالته قد أثارت قلق محبيه وزملائه في الوسط الفني، حيث تبادلوا الدعوات له بالشفاء العاجل.

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