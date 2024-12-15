إنا لله وإنا إليه راجعون.. محمد فراج ينعى وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي

إنا لله و إنا إليه راجعون.. محمد فراج ينعي وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي



نعى الفنان محمد فراج بخالص الحزن والأسى الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز 77 عامًا، داعيًا الله أن يرحمه وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

منشور الفنان محمد فراج

و نشر محمد فراج صورة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيئ واغفر له واسكنه فسيح جناتك وألهم أهله الصبر والسلوان، رحمة الله عليك يا أستاذ نبيل".

محمد فراج ينعي وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي



آخر أعمال نبيل الحلفاوي



وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.

أحدث أعمال الفنان محمد فراج

يذكر أن أحدث أعمال أعمال محمد فراج، هو فيلم "السرب" الذي يؤرخ إحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال فيلم "السرب"

يشارك في بطولة فيلم "السرب" الفنان أحمد السقا وعدد كبير من نجوم الفن، منهم نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وأيضا محمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.