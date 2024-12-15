تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي كأس ألمانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف فريق حامل لقب بطولة كأس ألمانيا، باير ليفركوزن، جاره كولون في دور الثمانية للمسابقة، وفقًا للقرعة التي أجريت اليوم الأحد.

كان ليفركوزن واصل حملة الدفاع عن لقبه، عقب تغلبه 1-0 على مضيفه بايرن ميونخ بدور الـ16 في وقت سابق من الشهر الحالي

ويتجه الفريق المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، لمسافة قصيرة على نهر الراين لمواجهة فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو في فبراير (شباط)، فيما لم يتم الإعلان عن التواريخ النهائية بعد.


ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور يومي 4 و5 أو يومي 25 و26 فبراير (شباط).

وأوقعت القرعة فريق لايبزيغ الفائز باللقب عامي 2022 و2023 مع ضيفه فولفسبورغ، بينما يستضيف شتوتغارت فريق أوغسبورغ في ذات الدور، الذي يشهد لقاء آخر بين أرمينيا بيليفيلد، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، مع ضيفه فيردر بريمن.

 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني.. شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز