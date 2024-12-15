تحت أعين جروس.. الزمالك يتعادل مع المصري في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نهاية الشوط الأول من عمر مباراة المصري والزمالك المقامة بينهما حاليا على ستاد برج العرب بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

جاءت هذه المباراة تحت أنظار المدرب السويسري كريستيان جروس الذي يتابع اللقاء من المدرجات في إطار استعداداته لتولي القيادة الفنية للزمالك.

خاض المصري هذه المباراة في مواجهة الزمالك كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي ، أتدجيكو سامادو، يوسف الجوهري، خالد الغندور، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي.

بينما جاء تشكيل مكون من: من محمد عواد لحراسة المرمى، عمر جابر ، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش ، أحمد فتوح لخط الظهر، نبيل عماد، عبد الله السعيد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، مصطفى شلبي ،أحمد سيد زيزو ، كونراد ميشلاك كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد سيف الدين الجزيري

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد صبحي، زياد كمال، عمر فرج، محمد شحاته، حسام أشرف، أحمد ايشو، أحمد محمود، محمد حمدي، جيفرسون كوستا.

