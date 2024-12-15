55 ألف شقة.. خريطة توزيع وحدات العمارة الخضراء في المدن الجديدة

تقارير وحوارات
أرشيفية
أرشيفية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الانتهاء من تنفيذ 60% من وحدات مبادرة العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

خريطة توزيع وحدات العمارة الخضراء

اعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 25 ألف وحدة سكنية خضراء بنظام تقييم الهرم الأخضر الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمعتمد من المجلس المصري للعمارة الخضراء.

وتم توزيع هذه الوحدات بواقع:

- 10422 وحدة سكنية خضراء بمدينة حدائق العاصمة.
- 3972 وحدة سكنية خضراء بمدينة العاشر من رمضان.
- 7176 وحدة سكنية خضراء بمدينة أسوان الجديدة.
- 3924 وحدة سكنية خضراء بمدينة العبور الجديدة.

ويتم تنفيذ مبادرة العمارة الخضراء على مرحلتين، الأولى تتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية في مدن: حدائق العاصمة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان".

وتتضمن المرحلة الثانية بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليكون إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمبادرة 55 ألف وحدة سكنية.

وتم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ نحو  60% من تلك الوحدات، وجارٍ استكمال باقي الوحدات وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بدأ في عام 2014، وكان الهدف منه بناء مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل.

وواجه البرنامج عدة صعوبات في بدايته، خاصة على مستوى التمويل، حيث تخوفت البنوك من تمويل الفئة المستهدفة بالبرنامج.

ورغم أن البرنامج تحرك ببطء في البداية، إلا أن الأمر تطور بصورة ملحوظة خصوصًا مع انخفاض نسبة المتعثرين من المتقدمين، وتوسعت التعاملات من 4 بنوك فقط إلى 30 بنكًا ومؤسسة تمويل عقاري.

واتجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى البناء الأخضر لأن النتائج الإيجابية بعيدة المدى ومبشرة وتغطي تحدي الارتفاع في تكلفة البناء عن الوحدات التقليدية، كما تُسهم في خفض نسب استهلاك الطاقة والمياه وتعمل على إعادة تدوير المياه الرمادية.

وتم إطلاق مبادرة العمارة الخضراء في عام 2020، بالتعاون بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتعاون الصندوق أيضًا مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، خلال تدشين مبادرة العمارة الخضراء، حيث يعتبر برنامج "سكن لكل المصريين" من أكبر مشروعات الإسكان التي يمولها البنك الدولي على مستوى العالم.

الإسكان الإجتماعي

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