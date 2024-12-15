أوقاف الفيوم تعقد ندوة علمية بعنوان: "عناية الإسلام بالمرأة"

محافظات
بوابة الفجر

نظمت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الأحد، ندوة علمية بالمسجد الكبير في فيديمين تحت عنوان: "عناية الإسلام بالمرأة.. أما وبنتآ واختآ وزوجة". 

جاءت الندوة بتوجيهات وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية  الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

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شارك في الندوة عدد من العلماء والأئمة، من بينهم فضيلة الشيخ طه علي، مسؤول المساجد بالمديرية، الذي ألقى المحاضرة، وفضيلة الشيخ محمد حسن، مدير إدارة أوقاف فيديمين، وفضيلة الشيخ أحمد رجب السيد، إمام المسجد، الذي تولى تقديم اللقاء، بينما أمتع الحضور الشيخ عبد الله فريح بتلاوته وابتهالاته.

تناولت الندوة مكانة المرأة في الإسلام، حيث أكد العلماء أن الشرع الحنيف أولى المرأة اهتمامًا خاصًا وكرمها في مختلف أدوارها الحياتية، وأشاروا إلى النصوص الكثيرة التي تؤكد مكانتها وفضلها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "الجنة تحت أقدام الأمهات"، كما ذكروا حديث النبي الكريم عن فضل البنات، حيث قال: "من كان له ثلاث بنات، فصبر على لأوائهن وضَرائهن وسرائهن، أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن".

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وأوضح العلماء أن الإسلام جاء برسالة واضحة وصريحة لتكريم المرأة، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية، وأكدوا أنه لا مكان لأي فهم خاطئ أو انتقاص من مكانة المرأة في الشرع. كما دعوا إلى فهم النصوص الشرعية بشكل صحيح يبرز هذا التكريم ويزيل أي لبس قد يدعيه البعض.

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