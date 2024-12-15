حسام عبد المجيد يحتفل بالوصول إلى المباراة الـ 100 مع الزمالك

احتفل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالوصول إلى المباراة رقم مائة مع القلعة البيضاء، في مباراة المصري البورسعيدي المقامة حاليا على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حسام عبدالمجيد يحتفل بالوصول إلى المباراة الـ 100 مع الزمالك

واحتفل ماتيب بالوصول إلى المباراة رقم مائة مع أبناء ميت عقبة، برفع قميص للزمالك يحمل عدد مبارياته مع الأبيض.

وانتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي دون أهداف.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.