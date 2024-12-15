إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن

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علم إيرلندا - أرشيفية
علم إيرلندا - أرشيفية

صرح رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس بأن قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن بـ "المؤسف"، رافضا الاتهامات الإسرائيلية لإيرلندا بمعاداة سياستها.

وكتب هاريس على حسابه في منصة "X": "هذا قرار مؤسف للغاية من قبل حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وأرفض تماما الإدعاء بأن إيرلندا معادية لإسرائيل.. إيرلندا تؤيد السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إغلاق السفارة في إيرلندا بسبب "سياستها المعادية لإسرائيل".

ويأتي إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن، على خلفية قرار إيرلندا الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة.

اغلاق السفارة الإسرائيلية اسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الايرلندي
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