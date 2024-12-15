رئيس جامعة أسيوط يشيد بالمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابةالصحفيين

محافظات
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

 أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الأحد بالمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين؛ في مناقشة قضايا صحفية مهمة؛ وطرح آليات ورؤى لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية، والحفاظ على دور الصحافة في بناء وعي مجتمعي مستنير ومسؤول.

 وشارك الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، بالحضور في افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، بنقابة الصحفيين، برعاية خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور وحيد عبد المجيد الأمين العام للمؤتمر، وبمشاركة واسعة من الصحفيين المصريين والعرب والأجانب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون، وخبراء التدريب والتطوير.

 ويناقش المؤتمر ؛ خلال الفترة من 14 وحتى 16 ديسمبر الجاري، 19 جلسة ومائدة مستديرة، يتحدث فيها 100 صحفي وأكاديمي من مختلف الاتجاهات حول قضايا الإصلاح الإداري والرؤية الجديدة للإصلاح والنشر ووسائل تحسين اوضاع الصحفيين المالية والمعيشية وسبل زيادة إيرادات الصحف، بجانب مناقشة حرية تداول المعلومات.

  وأكد رئيس جامعة أسيوط، على أهمية هذا المؤتمر في ظل ما تشهده مصر من تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية؛ والتأكيد على دور الصحافة في تعزيز تماسك مؤسسات الدولة، وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين  لبناء الدولة الحديثة، واستكمال المشروعات القومية العملاقة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، وتقديم محتوى يلبي تطلعات الجمهور ويحترم القيم الأخلاقية، والالتزام بمعايير الجودة في إنتاج المحتوى الصحفي، وأهمية التصدي للتضليل الإعلامي، والالتزام بمعايير الحوكمة في إدارة المؤسسات والشفافية وتحديد المسئولية، والمساءلة.

 وكما أشار الدكتور دويب صابر إلى أهمية المؤتمر التي تتضمن فعالياته جلسات وندوات، وحلقات نقاشية حول تحديات الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وبيئة العمل في المؤسسات والصحف المصرية، ووسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية، كما يتضمن برنامج المؤتمر جلسات حول مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي، وفي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية الأخرى.

اسيوط افتتاح افتتاح المؤتمر اقتصاد الات الأحد الاتجاهات الأجانب الاجتماع ألا الأستاذ اشاد أصل افة الـ الالتزام الاصطناع الاقت الاقتصا الاقتصاد أستك استكمال اسع اسيو أديمي أرك نشا نقابات نقابة

مواد متعلقة

رئيس جامعة أسيوط: تسليم الطلاب ذوي الهمم أدوات تكنولوجية خاصة بضعاف السمع

جامعة أسيوط تطلق النسخة الرابعة من المهرجان التقني الأكبر في صعيد مصر

تفاصيل زيارة طلاب جامعة أسيوط لقاعدة سفاجا البحرية بالبحر الأحمر

التلوث بالمواد البلاستيكية وتأثيره على البيئات المائية في ندوة لعلوم أزهر أسيوط

مياه أسيوط تعلن عن تشغيل محطة رفع صرف صحي ديروط 2

محافظ أسيوط يؤكد على استمرار حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات

كلية اللغة العربية بأزهر أسيوط تحتفل باليوم باليوم العالمي

محافظ أسيوط: رصف بعض الشوارع بمنطقة السادات بحي غرب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني.. شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز