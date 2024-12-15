رئيس جامعة أسيوط يشيد بالمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابةالصحفيين

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الأحد بالمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين؛ في مناقشة قضايا صحفية مهمة؛ وطرح آليات ورؤى لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية، والحفاظ على دور الصحافة في بناء وعي مجتمعي مستنير ومسؤول.

وشارك الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، بالحضور في افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، بنقابة الصحفيين، برعاية خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور وحيد عبد المجيد الأمين العام للمؤتمر، وبمشاركة واسعة من الصحفيين المصريين والعرب والأجانب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون، وخبراء التدريب والتطوير.

ويناقش المؤتمر ؛ خلال الفترة من 14 وحتى 16 ديسمبر الجاري، 19 جلسة ومائدة مستديرة، يتحدث فيها 100 صحفي وأكاديمي من مختلف الاتجاهات حول قضايا الإصلاح الإداري والرؤية الجديدة للإصلاح والنشر ووسائل تحسين اوضاع الصحفيين المالية والمعيشية وسبل زيادة إيرادات الصحف، بجانب مناقشة حرية تداول المعلومات.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، على أهمية هذا المؤتمر في ظل ما تشهده مصر من تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية؛ والتأكيد على دور الصحافة في تعزيز تماسك مؤسسات الدولة، وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين لبناء الدولة الحديثة، واستكمال المشروعات القومية العملاقة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، وتقديم محتوى يلبي تطلعات الجمهور ويحترم القيم الأخلاقية، والالتزام بمعايير الجودة في إنتاج المحتوى الصحفي، وأهمية التصدي للتضليل الإعلامي، والالتزام بمعايير الحوكمة في إدارة المؤسسات والشفافية وتحديد المسئولية، والمساءلة.

وكما أشار الدكتور دويب صابر إلى أهمية المؤتمر التي تتضمن فعالياته جلسات وندوات، وحلقات نقاشية حول تحديات الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وبيئة العمل في المؤسسات والصحف المصرية، ووسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية، كما يتضمن برنامج المؤتمر جلسات حول مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي، وفي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية الأخرى.