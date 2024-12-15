بالفيديو.. زيزو يفتتح التسجيل لـ الزمالك أمام المصري بتسديدة قوية

نجح أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول للفارس الأبيض في شباك نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

هجمة جميلة للزمالك ينهيها أحمد مصطفى زيزو بهدفٍ في شباك المصري#الزمالك_المصري #كأس_الاتحاد_الإفريقي pic.twitter.com/dP066l7HZw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15، 2024

جدير بالذكر، أن هذه المباراة تأتي تحت أنظار المدرب السويسري كريستيان جروس الذي يتابع اللقاء من المدرجات في إطار استعداداته لتولي القيادة الفنية للزمالك، خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

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