بالفيديو.. زيزو يفتتح التسجيل لـ الزمالك أمام المصري بتسديدة قوية

الفجر الرياضي
زيزو
زيزو

نجح أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول للفارس الأبيض في شباك نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

جدير بالذكر، أن هذه المباراة تأتي تحت أنظار المدرب السويسري كريستيان جروس الذي يتابع اللقاء من المدرجات في إطار استعداداته لتولي  القيادة الفنية للزمالك، خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

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