دورة تدريبية لأمناء المخازن بمركز الفيوم

محافظات
بوابة الفجر

نظمت إدارة التعاون بمديرية الزراعة بمركز الفيوم دورة تدريبية خاصة بأمناء المخازن،وذلك بحضور 100متدرب مابين أمين مخازن قديم وأمين مخازن جديد.

جاء ذلك تحت رعاية معالي الوزير  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبتوجيهات الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور أنور عسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة، وبإشراف الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس حسين القرملاوي، مدير عام التعاون الزراعي.

انعقدت الدورة بمقر إدارة التعاون بمركز الفيوم تحت قيادة المهندس عصام الدوح، مدير إدارة التعاون، وبحضور أكثر من 100 متدرب من أمناء المخازن الجدد والقدامى.

txt

وزير الأوقاف لطلاب جامعة الفيوم: التفوا حول الشريعة وابتعدوا عن التطرف

txt

أوقاف الفيوم تعقد ندوة علمية بعنوان: "عناية الإسلام بالمرأة"

تناولت الدورة العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بعمل أمناء المخازن، من بينها:

معايير استلام المستلزمات الزراعية والمخصبات.

كيفية إمساك الدفاتر وإدارة الدورة المستندية.

الإجراءات الوقائية لحماية المخازن من السرقة والحريق والتلف.

التعامل مع أذون الخصم والإضافة.

أهمية الحفاظ على تاريخ الصلاحية للمستلزمات المخزنة.

تعزيز الجانب الديني، والتأكيد على أن الأمانة هي أساس النجاح في الحفاظ على العهدة.
وقد قدمت لجنة متابعة الإدارة جهودًا مشكورة لضمان نجاح الدورة وتحقيق أهدافها.

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أحمد عصام الدكتور أسامه دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الزراعة واستصلاح الأراضي المستلزمات الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة قطاع الخدمات والمتابعة محافظ الفيوم مركز الفيوم وكيل وزارة الزراعة بالفيوم

مواد متعلقة

أوقاف الفيوم تعقد ندوة علمية بعنوان: "عناية الإسلام بالمرأة"

جامعة الفيوم تستضيف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

حملات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية بالفيوم

رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024/2025

تشكيل لجنة دائمة للمرور على الجمعيات الزراعية بالفيوم

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس المحافظة لمتابعة العملية التعليمية

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتفقد المساجد لمتابعة الانضباط قبيل صلاة الجمعة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني.. شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز