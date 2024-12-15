دورة تدريبية لأمناء المخازن بمركز الفيوم

نظمت إدارة التعاون بمديرية الزراعة بمركز الفيوم دورة تدريبية خاصة بأمناء المخازن،وذلك بحضور 100متدرب مابين أمين مخازن قديم وأمين مخازن جديد.

جاء ذلك تحت رعاية معالي الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبتوجيهات الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور أنور عسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة، وبإشراف الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس حسين القرملاوي، مدير عام التعاون الزراعي.

انعقدت الدورة بمقر إدارة التعاون بمركز الفيوم تحت قيادة المهندس عصام الدوح، مدير إدارة التعاون، وبحضور أكثر من 100 متدرب من أمناء المخازن الجدد والقدامى.

تناولت الدورة العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بعمل أمناء المخازن، من بينها:

معايير استلام المستلزمات الزراعية والمخصبات.

كيفية إمساك الدفاتر وإدارة الدورة المستندية.

الإجراءات الوقائية لحماية المخازن من السرقة والحريق والتلف.

التعامل مع أذون الخصم والإضافة.

أهمية الحفاظ على تاريخ الصلاحية للمستلزمات المخزنة.

تعزيز الجانب الديني، والتأكيد على أن الأمانة هي أساس النجاح في الحفاظ على العهدة.

وقد قدمت لجنة متابعة الإدارة جهودًا مشكورة لضمان نجاح الدورة وتحقيق أهدافها.