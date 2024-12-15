بعد رحيله.. أبرز المحطات الفنية لـ نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا اليوم الفنان نبيل الحلفاوي، عن عمر ناهز 77 عامًا، إثر أزمة صحية شديدة تعرض لها خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى، حيث وافته المنية بسبب مشاكل حادة في الصدر.

حياته

ولد نبيل الحلفاوي في حي السيدة زينب بالقاهرة في 22 أبريل 1947، وبدأ مشواره الفني بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970.

انطلق في التمثيل من المسرح، ثم تألق في السينما والدراما التلفزيونية، ليترك بصمة فنية لا تُنسى.

أبرز أعماله

أبرز أعمال الفنان نبيل الحلفاوي

في السينما

الطريق إلى إيلات (1993)

وقيدت ضد مجهول (1981)

الأوباش (1986)

فقراء لا يدخلون الجنة (1984)

العميل رقم 13 (1989)

ثمن الغربة (1987)

سوبر ماركت (1990)

الهروب إلى القمة (1996)

السفاح (2009)



في الدراما التلفزيونية

رأفت الهجان (1988-1991)

زيزينيا (1997-1998)

الزيني بركات (1995)

دموع صاحبة الجلالة (1993)

ونوس (2016)

دهشة (2014)

الملك فاروق (2007)

وادي الملوك (2011)

أوراق مصرية (2004)



في المسرح

أنطونيو وكليوباترا (1976)

رجل في القلعة (1987)

عفريت لكل مواطن (1988)

الزير سالم



آخر أعماله الفنية

فيلم "تسليم أهالي" (2022)، حيث شارك كضيف شرف.

نعي الحكومة



نعى مجلس الوزراء المصري الفنان الراحل، معربًا عن خالص التعازي لأسرته ومحبيه. وأشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمسيرته الفنية، التي أثرت الفن المصري بأعمال خالدة.

إرث فني خالد

شكل نبيل الحلفاوي أحد أبرز أعمدة الفن المصري، بفضل أدائه التمثيلي المتميز الذي جمع بين العمق والواقعية.

رحيله يمثل خسارة كبيرة للساحة الفنية، لكنه سيبقى حاضرًا في ذاكرة الجمهور من خلال أعماله التي أثرت في أجيال عديدة.

موعد الجنازة



أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة.