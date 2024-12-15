الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 وحدة سكنية للمتضررين من الأعاصير والسيول في مديرية المسيلة

السعودية
بوابة الفجر

 

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتسليم 100 وحدة سكنية وتأهيل وتوسعة المرافق العامة للمتضررين من الأعاصير والسيول في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة.
وأشاد وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس عوض قويزان بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في بلاده، معبرًا عن شكره وتقديره على مجمل المساعدات التي قدمتها المملكة لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
من جهته أوضح مدير عام مديرية المسيلة بالمحافظة فضل الدحيمي أن هذه المساعدات تلامس احتياجات الأسر المتضررة من الأعاصير والسيول وتوفر الوحدات السكنية المناسبة لهم، مبينًا أن تدخل المركز ساهم في استقرار هذه الأسر، وتوسعة وإعادة تأهيل الوحدة الصحية والمدرسة في منطقة عريوط بمديرية المسيلة في المحافظة.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم

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