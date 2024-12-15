وزير الخارجية والهجرة يلتقي أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وزير الخارجية  وأمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم ١٥ ديسمبر، "خوان كارلوس سالاسار" أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني و"سالفاتوري شاكيتانو" رئيس مجلس الإيكاو، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها قيادات المنظمة إلى القاهرة للمشاركة حفل افتتاح مقر المُنظمة الإقليمي للشرق الأوسط في مصر بعد تجديده.

أكد الوزير عبد العاطي، على الدعم المصري المُستمر للمُنظمة وللعمل متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للمقر الإقليمي للمنظمة يعود لعام ١٩٥٣، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية مع المنظمة.

لقاء وزير الخارجية


كما أثنى وزير الخارجية، على دور المنظمة المحوري في تسهيل النقل الجوي ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم عن طريق التحسين المُستمر لسلامة وأمن الطيران الدولي، معربًا عن التقدير لحرص المنظمة على مواصلة الدعم والتعاون المثمر مع قطاع الطيران المدني المصري.

في ذات السياق، استعرض وزير الخارجية، للدور البناء الذي لعبته مصر في تطوير الطيران المدني في الشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها مركزًا للطيران الدولي، مُسلطًا الضوء على موقع مصر الاستراتيجي كحلقة وصل بين ثلاث قارات.

وأشار الوزير، إلى سعى مصر المتواصل لتحسين سلامة الطيران من خلال تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسلامة الجوية، وتفعيل كافة التوصيات الصادرة من الإيكاو في هذا الشأن، فضلًا عن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للطيران، ومن بينها تجديد وتطوير المطارات المدنية المختلفة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور عبد العاطي، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المُثمر القائم بالفعل مع المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين قطاع الطيران المدني وتعزيز الاستدامة والسلامة، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف ويُسهم في تطوير مجال الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في مجالات بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الطيران.

الدكتور سامح الحفني الدكتور بدر عبد العاطي أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو وزير الخارجية والهجرة الشرق الأوسط

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