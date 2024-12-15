أحمد الشرع يتحدث عن رفع رواتب الموظفين 400% وإلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش السوري

عربي ودولي
أحمد الشرع - أرشيفية
أحمد الشرع - أرشيفية

أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه يتم الآن دراسة مسألة رفع الرواتب بنسبة 400%، وأشار إلى أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش السوري.

وقال الشرع إنه يتم دراسة عمل على رفع الرواتب بنسبة 400‎%‎ في سوريا.

وأضاف أن أولى الأوليات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة.

وأشار إلى أنه سيتم حل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش، باستثناء بعض الاختصاصات ستكون إجبارية لفترات قصيرة.

وشهدت أسعار صرف الدولار في سوريا انخفاضا ملحوظا في الأيام الماضية مما انعكس على السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها في جميع المحافظات السورية، التي تعتبر أسعارها مرتفعة جدا مقارنة برواتب المواطنين في سوريا وقدرتهم الشرائية حيث عانوا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

كما أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن خلال زيارته إلى دمشق اليوم الأحد، عن أمله في رفع العقوبات الغربية عن البلاد بعد تنحية بشار الأسد عن السلطة.

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