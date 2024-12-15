استمرار فاعليات البرنامج التدريبي "لـ 1000يوم الاولى فى حياه الطفل" بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

استأنفت مديرية التضامن الأجتماعي بالدقهلية البرنامج التدريبى للالف يوم الاولى فى حياه الطفل والتى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع (wfp) برنامج الغذاء العالمى بفندق جامعة المنصورة ويستهدف تدريب عدد 120 رائدة اجتماعية مقسمين على ثلاث مجموعات

يهدف التدريب ثقل مهارات الرائدات الاجتماعيات بالمعلومات الصحيحه عن ال 100 يوم الاولى فى حياه الطفل والتى تبدء من اول شهر بالحمل وحتى بلوغ الطفل عمر سنتين حيث يهتم بصحه الام والطفل والتغذيه السليمه لكل منهم.فى إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "بداية جديده لبناء الانسان "

واهتمام وزارة التضامن الاجتماعي نحو تعزيز قدرات ومهارات الرائدات الاجتماعيات وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي.

والادارة العامه لشئون المراة بالوزارة واللواء طارق مرزوقمحافظ الدقهلية واشراف الدكتورة ماجدة جلالة "مدير مديرية التضامن بالدقهلية " وبدرين السيد مدير إدارة شئون المرأة، باسم عادل منسق برنامج الاغذيه العالمى (wfp ) ونخبه من المدربين