استهداف "50" ميسرة ضمن البرنامج التدريبي لبناء قدرات ميسرات حضانات الاطفال بالدقهلية

تابعت اليوم الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية البرنامج التدريبى الذي استهدف "50 "ميسرة من حضانات الأطفال بمركز منية النصر بالتعاون مع جمعية تدريب العاملين في مجال الأسرة والطفولة.

فى إطار تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "بداية جديده لبناء الانسان "، واهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بالطفوله المبكرة،تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيره التضامن الاجتماعي، اللواء طارق مرزوق-محافظ الدقهلية.

اوضحت ان البرنامج تضمن استراتيجيات تطور الطفل بشكل صحي ونفسي سليم، وبما يعزز السلوكيات الإيجابية بطريقة محبة وداعمة وطرق التربية الإيجابية وآليات بناء العلاقات الفاعلة مع الأطفال،لتحفيز النمو الإيجابي وتعزيز السلوكيات الجيدة من خلال التواصل الفعال.

شارك في تنفيذ البرنامج التدريبى السيد، محمد عز الدين عمر وكيل المديرية وحاضر بالندوة نادية دياب مدير ادارة الاسرة والطفولة،والدكتور صلاح لطفي.