وفد قطري يزور دمشق ويؤكد التزام بلاده الكامل بدعم الشعب السوري

عربي ودولي
علم سوريا - أرشيفية
علم سوريا - أرشيفية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة قطر في سوريا.

وقال الأنصاري إن الوفد جدّد خلال لقاءاته مع الحكومة الانتقالية في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري الشقيق لتحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والتنمية والازدهار بعد نجاح ثورته.

وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن "الوفد ناقش مع الجانب السوري سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، كما وقف على احتياجات الأشقاء السوريين في هذه المرحلة المهمة".

كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اليوم دعم المجلس لجميع الجهود الرامية للحفاظ على وحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا، والوقوف بجانب الشعب السوري.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي بالإنابة جان نويل بارو اليوم الأحد، أن باريس سترسل بعثة دبلوماسية إلى العاصمة السورية دمشق، لأول مرة منذ 12 عاما، بعد أن جرى قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

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