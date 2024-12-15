الكشف على اكثر من 250 طفل ضمن القافلة الطبية "أطفالنا بخير" بالدقهلية

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جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

نفذت مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية، قافلة طبية مجانية تحت عنوان ( اطفالنا بخير )،  للكشف علي الاطفال بمدينة منية سمنود، بمركز اجا والقري المجاورة بالمركز، بالتعاون مع  مديرية الصحة والسكان بالدقهلية، والمؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية  .

ومن جهتها تابعت اليوم الدكتورة ماجدة جلالة "مدير تضامن الدقهلية " القافلة الطبية التي تضمنت تخصصات،اطفال،. وانف وأذون بالتنسيق مع جمعية نور الايمان بمنية سمنود مركز اجا بالكشف علي  اكثر من 250 طفل.

تأتي القافلة في اطار مبادره رئيس الجمهورية "بدايه جديده لبناء الإنسان" وتحت رعايه الدكتوره مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتوره ماجده جلاله وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية واشراف اداره التضامن الاجتماعي بمركز اجا.

 

الدكتورة ماجدة جلالة التضامن الاجتماعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق الصحة والسكان الدكتورة مايا مرسي داية جديدة لبناء الإنسان طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق قافلة طبية مجانية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية

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