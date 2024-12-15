إمارة منطقة تبوك تشارك في معرض (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة

تشارك إمارة منطقة تبوك بجناح في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة التي تقام تحت شعار "عز لأهلها".

ويحظى زوار جناح الإمارة بجولة افتراضية عبر تقنية الواقع الافتراضي "VR " في محافظات ومراكز المنطقة ومشاهدة المشاريع التنموية والحضارية، والتعرف على أبرز الأماكن الأثرية والسياحية والمنتجات الزراعية والحرف اليدوية، وكذلك تقديم عرض مرئي لأبرز مشاريع أنسنة المدن وجودة الحياة، والنهضة التنموية بالمنطقة، ومعرض صور لأهم المواقع الأثرية السياحية المتنوعة التي تزخر بها منطقة تبوك