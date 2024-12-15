إمارة منطقة تبوك تشارك في معرض (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة

السعودية
بوابة الفجر

 

تشارك إمارة منطقة تبوك بجناح في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة التي تقام تحت شعار "عز لأهلها".
ويحظى زوار جناح الإمارة بجولة افتراضية عبر تقنية الواقع الافتراضي "VR " في محافظات ومراكز المنطقة ومشاهدة المشاريع التنموية والحضارية، والتعرف على أبرز الأماكن الأثرية والسياحية والمنتجات الزراعية والحرف اليدوية، وكذلك تقديم عرض مرئي لأبرز مشاريع أنسنة المدن وجودة الحياة، والنهضة التنموية بالمنطقة، ومعرض صور لأهم المواقع الأثرية السياحية المتنوعة التي تزخر بها منطقة تبوك

الاماكن الاثرية المتنوعة المشاريع التنموية الملك عبدالعزيز المنتجات الزراعية الواقع الافتراضي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية

الآن الشوط الثاني.. شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية