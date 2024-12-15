أولى تصريحات أحمد مجدي بعد قيادة الزمالك لتجاوز المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على المصري في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد مجدي: كل مباراة لي في الزمالك وكل بطولة لها قصة وحكاية

وقال أحمد مجدي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز على المصري كان مهمًا للانفراد بصدارة المجموعة، والفريق قدم مباراة جيدة، وكنا نعلم طريقة لعب المنافس، والزمالك استعد جيدًا للمباراة".

وأضاف القائم بأعمال المدير الفني: "أهدرنا ثلاث أو أربع فرص محققة في الشوط الأول، والفوز تأخر للشوط الثاني وأشكر اللاعبين كثيرًا على ما قدموه في المباراة بعدما نفذوا التعليمات المطلوبة".

وواصل قائلًا:" تحدثت مع اللاعبين واستطعنا أن نتجاوز الظروف الصعبة التي مر بها الفريق مؤخرًا، والمباراة كانت واضحة للجميع، وسيطرنا على مجريات الشوط الأول وخلقنا العديد من الفرص، في حين كان الشوط الثاني سجالًا بين الفريقين".

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وأوضح أحمد مجدي أن المباريات التي خسرها الزمالك من قبل أمام المصري كانت بأخطاء فنية، وشدد على أن المنافس لم تكن له فرص كثيرة في لقاء اليوم، وأضاف أن المصري فريق كبير.

وأضاف قائلًا:" "فكرت في اللعب بثنائي على الأطراف لاستغلال تواجد أحمد مصطفى "زيزو" في وسط الملعب ولذلك دفعت بكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي على الأطراف".

واختتم أحمد مجدي تصريحاته قائلًا:" كل مباراة لي في الزمالك وكل بطولة لها قصة وحكاية وأنا أحب النادي كثيرًا وعملي مع الفريق الأول أمر كبير أفتخر به".

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على المصري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،  ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة.

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