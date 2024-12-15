لياو وأبراهام يقودان هجوم ميلان أمام جنوى في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب إيه سي ميلان، تشكيل الفريق استعدادا لخوض المواجهة القوية أمام جنوى في إطار منافسات الدوري الإيطالي، لموسم 2024-2025.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة جنوى في الكالتشيو

ويحتضن ملعب جوزيبي مياتزا معقل الروسونيري مباراة إيه سي ميلان وجنوى، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة الكالتشيو.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الحكم الإيطالي ماركو جوديا.

ويحتل ميلان المركز الثامن من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي جنوى في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

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وشهدت مواجهة اليوم، غياب الثلاثي الإسباني ألفارو موراتا والجزائري إسماعيل بن ناصر والأمريكي كريستيان بوليستيش، عن صفوف الروسونيري بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا.

وجاء تشكيل إيه سي ميلان، كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: إميرسون - ثياو - جابيا - خيمينيز.

خط الوسط: فوفانا - راينديرز - ايبرالي.

خط الهجوم: لياو - أبراهام - ليبرالي.

القنوات الناقلة لمواجهة ميلان وجنوى في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المباراة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD SPORTS Premium 1.

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