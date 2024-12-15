كومو يخطف 3 نقاط من روما في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح كومو في خطف ثلاث نقاط ثمينة من روما بالفوز عليه بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي. 


وبهذه النتيجة، يظل روما في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة بينما يحتل كومو المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.


جاء الشوط الأول متكافئا ومتعادلا بين الجانبين حتى نجح روما في تسجيل هدف في الدقيقة 28 عن طريق مانو كوني ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. 


واصل لاعبو روما محاولاتهم باقي أحداث الشوط الأول من أجل تسجيل هدف التقدم ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين. 


وفي الشوط الثاني، سيطر لاعبو كومو على مجريات الشوط في أول نصف ساعة وشنوا العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى روما ولكن فشلت جميع محاولاتهم.


وعلى الجانب الآخر، شن لاعبو روما بعض الهجمات الخطيرة في الجزء المتبقي من الشوط من أجل خطف هدف الفوز ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل حتى نجح لاعبو كومو في خطف الهدف الأول في الدقيقة 93 عن طريق جابريلينو عندما سدد الكرة من زاوية ضيقة في مرمى روما ويعلن عن الهدف الأول. 
في الدقيقة 97، نجح لاعبو كومو في تسجيل الهدف الثاني عن طريق نيكو باز الذي استلم كرة رائعة من زميله جابريلينو صاحب الهدف الأول وسدد الكرة في مرمى روما الخالي وينتهي اللقاء بفوز كومو بهدفين نظيفين.
 

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