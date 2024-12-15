عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الجهاز الفني للزمالك
الجهاز الفني للزمالك

يستأنف الفريق الأول تدريباته غدًا الاثنين على ملعب النادي بصورة طبيعية بعد الفوز على المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على المصري

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من أجل الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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أولى تصريحات أحمد مجدي بعد قيادة الزمالك لتجاوز المصري

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تحت أنظار جروس.. الزمالك يحقق الفوز على المصري البورسعيدي بهدف زيزو وينفرد بصدارة المجموعة

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على المصري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،  ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة.

الزمالك المصري أحمد مجدي الجهاز الفني للزمالك الكونفدرالية

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